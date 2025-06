Pronto sono Pietro Sto andando in ospedale Terribile schianto alla periferia della città | poi la triste notizia

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Pietro Bazzani, un uomo di 82 anni noto per la sua vitalità e il suo spirito sociale. Con ancora l’abitudine di incontrare amici e godersi le passeggiate nei luoghi a lui cari, Pietro ha lasciato un messaggio che riassume il suo carattere: lucidità e affetto per chi gli stava vicino. La sua storia ci invita a riflettere sull’imprevedibilità della vita e sull’importanza di vivere ogni momento con intensità.

“Ho fatto un brutto incidente, sto andando in ospedale”. Sono state queste le ultime parole che Pietro Bazzani ha voluto rivolgere alla moglie, compagna di una vita intera, prima che la morte lo strappasse per sempre ai suoi affetti. A 82 anni, con ancora l’abitudine quotidiana di incontrare gli amici alla polisportiva e il piacere di una passeggiata verso i luoghi familiari, Bazzani ha affrontato le sue ultime ore con lucidità e un pensiero fisso: avvisare chi amava. La tragedia è avvenuta alla periferia di Modena. Bazzani era uscito da casa come faceva spesso, per raggiungere la sede della polisportiva Saliceta, dove era solito passare il tempo tra una partita a carte e qualche chiacchiera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

