Pronti i rinforzi per la Polizia Venti nuovi agenti sul territorio

Sono ufficialmente arrivati i nuovi rinforzi per la sicurezza locale: venti agenti pronti a rafforzare la presenza nelle strade di Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Dopo aver brillantemente concluso il 229° corso di formazione, gli agenti sono stati accolti dal questore Carlo Mazza, pronti a contribuire a un ambiente più sicuro. La loro presenza rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle forze dell’ordine sul territorio, garantendo maggiore tutela e vicinanza ai cittadini.

Sono arrivati i nuovi agenti che rafforzeranno gli organici della Questura e dei Commissariati. Nei giorni scorsi il questore Carlo Mazza ha dato loro il benvenuto. In particolare, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha destinato sette agenti alla Questura di Varese, dieci al Commissariato di P.S. di Busto Arsizio e 3 al Commissariato di P.S. di Gallarate. Gli Agenti, appena nominati dopo aver completato il 229° corso di formazione, provengono dalle Scuole della Polizia di Stato di Alessandria, Piacenza e Peschiera del Garda, dove, hanno svolto il previsto corso di formazione. I giovani poliziotti andranno a potenziare, in particolare, i servizi di controllo del territorio dei centri cittadini di Varese, Busto Arsizio e Gallarate che, soprattutto durante l’imminente periodo estivo, saranno particolarmente affollati e necessiteranno quindi di maggiore tutela e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pronti i rinforzi per la Polizia. Venti nuovi agenti sul territorio

