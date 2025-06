Pronostico Manchester City-Al Hilal | è sempre successo nelle prime tre partite

Il Manchester City si prepara ad affrontare l'Al Hilal negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, con un record di 2 successi su 3 partite. Questa sfida, in programma tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana), promette spettacolo e colpi di scena. Con streaming gratuito e formazioni da analizzare, il pronostico si fa incerto: il City, tornato a dominare, vuole confermarsi e consolidare la sua leadership internazionale. Scopriamo insieme le probabili strategie e le ragioni del nostro pronostico.

Manchester City-Al Hilal è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana): streaming gratis, formazioni, pronostico. Gli indizi li avevamo avuti nel finale della scorsa stazione ma nel Mondiale per Club è arrivata anche la prova. Il Manchester City è tornato a ruggire: gli uomini di Pep Guardiola, dopo un’annata negativa in cui niente è girato per il verso giusto tra infortuni e crisi d’identitĂ , hanno lanciato dei segnali importanti nella fase a gironi della manifestazione internazionale in corso di svolgimento negli States, anche grazie ai pesanti investimenti della proprietĂ sul mercato da gennaio in poi: nel giro di pochi mesi, infatti, il City ha sborsato circa 350 milioni, portando a Manchester giocatori come Marmoush, Ait-Nouri, Nico Gonzalez, Cherki e Reijnders, che sin da subito hanno dato una grossa mano al tecnico catalano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it