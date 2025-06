Pronostici Wimbledon 30 giugno | una sorpresa nel singolare femminile

Wimbledon 2025 apre le sue porte, regalando emozioni e sorprese nel singolare femminile. La nostra Jasmine Paolini, vicecampionessa in carica, debutta con un match morbido contro la lettonese Sevastova, ma il torneo promette colpi di scena sorprendenti. Dopo anni di cambiamenti e vittorie sfuggite di mano, questa edizione potrebbe riservare una sorpresa inattesa nel quadro delle favorite. Resta con noi per scoprire cosa ci riserva il prestigioso torneo londinese.

Wimbledon, inizia anche il singolare femminile: per la Paolini, vicecampionessa in carica, debutto morbido con la lettone Sevastova. L’edizione 2025 di Wimbledon apre finalmente i battenti e lo fa anche per il circuito Wta, che negli ultimi sette anni ci ha regalato ben sette campionesse diverse. Lo scorso luglio arrivò a pochi metri dal traguardo la nostra Jasmine Paolini, scrivendo un’importante pagina di storia del tennis italiano. L’azzurra si arrese in finale alla ceca Krejcikova, peccando di esperienza. Ripetersi – e soprattutto difendere la marea di punti conquistati grazie a quella straordinaria cavalcata – sarĂ difficilissimo: ne è consapevole anche la stessa tennista originaria di Bagni di Lucca, che nel Day 1 esordirĂ con la lettone Anastasija Sevastova. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Wimbledon 30 giugno: una sorpresa nel singolare femminile

In questa notizia si parla di: wimbledon - singolare - femminile - pronostici

Grande spettacolo al Memorial Gianfranco Palazzoli, in corso di svolgimento a Saronno (VA), che ha richiamato molti dei migliori pongisti lombardi nel torneo di singolare assoluto. A imporsi è stato Stefano Moras, atleta della società TT Marco Polo, autore di u Vai su Facebook

Pronostici finale Wimbledon singolare femminile 2024: quote e news su Paolini vs Krejcikova; Pronostici tennis oggi 3/5/2025: quote Madrid Open; Favoriti, sorprese, giocatori da seguire: i pronostici della redazione.

Pronostici Wimbledon 30 giugno: una sorpresa nel singolare femminile - Wimbledon, inizia pure il singolare femminile: per la Paolini, vicecampionessa lo scorso anno, debutto morbido con la lettone Sevastova. Secondo ilveggente.it

Pronostico vincente Wimbledon: le quote su Sabalenka e Paolini - Pronostico vincente Wimbledon, la toscana lo scorso anno stupì tutti arrivando a un passo dal sogno: trionferà di nuovo una outsider? Segnala ilveggente.it