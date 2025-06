Pronostici Wimbledon 30 giugno | si parte con Alcaraz e Berrettini

Wimbledon, il torneo più ambito e prestigioso del tennis mondiale, sta per aprire le sue porte sul mitico prato di Londra. Il 30 giugno si parte con grandi protagonisti come Alcaraz e Berrettini, pronti a sfidarsi in un primo round che promette emozioni a non finire. Volete sapere i pronostici e le possibili sorprese di questa edizione? Venghino, signori, a scoprire cosa ci riserva il primo giorno di uno dei tornei più affascinanti del circuito.

Wimbledon, al via lo Slam più prestigioso: in campo il favorito numero uno ma anche tanti tennisti azzurri. Tutti i nostri pronostici. A scendere in campo nel Day 1 toccherà ai tennisti sorteggiati nella parte bassa del tabellone, tra cui il favorito numero uno per la vittoria finale, quel Carlos Alcaraz che dopo aver fatto doppietta a Parigi beffando il rivale Jannik Sinner al supertiebreak del quinto set ora sogna di fare il tris a Londra (sarebbe il terzo titolo di fila ai Championships).

Domato Bautista Agut per 6-4 6-4, Carlos Alcaraz raggiunge a Londra la sua quinta finale consecutiva vincendo la 41esima partita in stagione. Nessuno ha fatto meglio nel 2025 tra finali e vittorie nel Tour

