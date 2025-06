Pronostici Real Madrid-Juventus | marcatori e tiri in porta

Il duello tra Real Madrid e Juventus si prospetta come una sfida imperdibile, ricca di tensione e incerta fino all’ultimo istante. Dopo il colpo duro subito dalla Juventus contro il Manchester City, i bianconeri si trovano a dover affrontare una delle squadre più temute d’Europa. Quali saranno i marcatori chiave e le occasioni da gol? Scopriamolo insieme, analizzando pronostici, statistiche e possibili scenario.

Pronostici Real Madrid-Juventus, dopo la sconfitta contro il Manchester City la squadra di Tudor pesca i madrileni. Le nostre scelte Non poteva capitare di peggio alla Juventus di Tudor. Il Real Madrid agli ottavi di finale, se la squadra vista è quella contro il City, profuma tanto di sentenza. Di addio a questa manifestazione. (Lapresse) – Ilveggente.it Non hanno pagatole scelte del tecnico croato di fare un abbondante turnover anche se, c’è da dirlo, ci sarebbero state comunque pochissime possibilità di una vittoria. E anche di un pareggio, visto che la truppa di Guardiola ha dimostrato di avere un passo diverso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Real Madrid-Juventus: marcatori e tiri in porta

In questa notizia si parla di: realmadrid - juventus - pronostici - marcatori

Pronostico Real Madrid-Juventus | Ottavi di finale Mondiale per Club; Salisburgo – Real Madrid: pronostici e statistiche 3^ giornata; Risultati Mondiale per Club | Al-Ain-Juventus 0-5 | Giovedì 19 giugno | Real Madrid-Al Hilal 1-1.

Pronostici Juventus e Real Madrid: marcatori e tiri in porta - Pronostici Juventus e Real Madrid: sia la squadra di Tudor che quella di Xabi Alonso vinceranno le loro partite senza problemi. Scrive ilveggente.it

Pronostico Mondiale per Club, Real Madrid - Juventus: Vlahovic per assaltare la difesa dei Blancos - Juventus è l'ottavo di finale del Mondiale per Club 2025, con calcio d'inizio alle 21. Come scrive assopoker.com