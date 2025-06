Pronostici PSG-Inter Miami | quattro ammoniti plus a quota 14

Il match tra PSG e Inter Miami promette scintille: tra ex calciatori come Messi, Suarez e sfide di cuore e passione, ogni dettaglio conta. Ma non solo: abbiamo individuato quattro giocatori pronti a scatenare il loro istinto falloso, con la possibilità di collezionare almeno due cartellini ciascuno. Con una quota di 14, questa scommessa aggiunge pepe alla partita, pronta a regalarci emozioni e sorprese fino all’ultimo minuto.

Pronostici Psg-Inter Miami: quattro uomini che nel corso del match potrebbero commettere almeno due falli e quindi aiutarci. Ecco le nostre scelte Una partita che vede diversi incroci. Messi e Suarez che incontrano la loro ex squadra. Luis Enrique che prima ha vinto con loro al Barcellona e poi quasi non li ha voluti più al Psg. Insomma, è una partita vera. (Lapresse) – Ilveggente.it Ed è una partita che vede ovviamente i parigini ampiamente favoriti. Una squadra, quella campione d’Europa, che dopo un passo falso in questo Mondiale per Club ha messo le cose a posto conquistando il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici PSG-Inter Miami: quattro ammoniti plus a quota 14

