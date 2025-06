Pronostici Manchester City-Al Hilal | marcatori e tiri in porta

Il Manchester City di Guardiola si prepara a sfidare l’Al Hilal, dopo un convincente successo contro la Juventus e il primato nel girone. La squadra inglese, determinata a proseguire il cammino verso la gloria, punta a consolidare la propria posizione e a evitare avversari temibili negli ottavi. Ma quali sono i pronostici sui marcatori e sui tiri in porta? Scopriamolo insieme per prevedere l’esito di questa sfida avvincente.

Pronostici Manchester City-Al Hilal: la squadra di Guardiola dopo i cinque gol rifilati alla Juventus cerca il pass contro la truppa di Inzaghi. Le scelte Cinque gol alla Juventus, primo posto nel girone, e soprattutto evitato il Real Madrid negli ottavi di finale. Il Manchester City di Guardiola si candida, seriamente, ad arrivare in fondo a questa manifestazione. (Lapresse) – Ilveggente.it Una squadra che si permette il lusso di lasciare in panchina gente come Haaland e Foden per poi metterli nel secondo tempo e cambiare la partita per forza di cose deve riuscire ad arrivare in fondo.