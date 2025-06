Progetto Antenne il bando | Dai una mano alla comunità In cambio avrai un posto letto

Sei giovane tra i 19 e i 34 anni e vuoi contribuire alla comunità? Il progetto ’Antenne’ ti offre un’opportunità unica: dare una mano alla collettività in cambio di un posto letto con affitto ridotto del 40%. Per il biennio 2025-2026, il Comune di Modena rinnova questa iniziativa: candidati entro il 16 luglio e diventa protagonista di una rete di giovani solidali e impegnati.

Dare una mano alla comunità e ricevere in cambio un posto letto ad affitto ridotto del 40%: è questa la proposta del progetto ’Antenne’, che anche per l’anno 2025-2026 si rinnova grazie all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Modena. Studenti, lavoratori e giovani professionisti tra i 19 e i 34 anni possono candidarsi entro le 13 di mercoledì 16 luglio per entrare a far parte della rete di giovani che, abitando gli appartamenti del complesso residenziale R-Nord di via Canaletto, restituiscono valore al territorio attraverso 200 ore annue di attività sociali. "L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione dopo l’avvio nel 2021– spiegano dal comune – mette a disposizione 20 posti letto subito disponibili (su un totale di 38) in appartamenti completamente arredati, con canone mensile ridotto del 40% rispetto al prezzo pieno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it