Prodi all’attacco | Trump è un cinico autoritario l’Europa non conta più E Meloni…

L’ex premier Romano Prodi non ha mezzi termini nel suo ultimo intervento a Torino, dipingendo un quadro impietoso della scena geopolitica attuale. Con parole dure, ha contrapposto il comportamento di Donald Trump e l’assenza di leadership europea, definendo l’UE “un condominio paralizzato”. La sua analisi, franca e senza compromessi, apre una riflessione urgente su come l’Europa possa ritrovare la propria centralità in un mondo in rapido mutamento.

Romano Prodi non le manda a dire. In un incontro pubblico a Torino, organizzato nella chiesa di via Col di Lana, l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea ha sfoderato una critica durissima verso gli attori principali dello scenario internazionale, a partire da Donald Trump, fino a Giorgia Meloni, passando per l’irrilevanza crescente dell’Unione Europea. “L’Europa è diventata un condominio paralizzato”. Prodi ha fotografato un’ Europa in declino, incapace di decidere e ridotta a “un condominio dove si vota all’unanimità, bloccato da chi come Orban può dire sempre no “. I giovani, osserva, ne colgono l’impotenza e diventano euroscettici, anche perché “dopo il Covid, solo mediazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Prodi all’attacco: “Trump è un cinico autoritario, l’Europa non conta più. E Meloni…”

