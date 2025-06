Probabili formazioni Real Madrid Juve | 5 rientri tra i titolari e una grande novità per Tudor Le ultimissime sulle scelte per gli ottavi del Mondiale per Club

Il grande appuntamento degli ottavi di Mondiale per Club si avvicina e le probabili formazioni di Real Madrid e Juve sono al centro dell'attenzione. Igor Tudor prepara una rivoluzione con ben cinque rientri tra i titolari, portando una grande novità strategica. La Juventus, dopo la sconfitta contro il City, cerca il riscatto e la qualificazione. Ecco tutte le ultime notizie sulle scelte che potrebbero fare la differenza in questa sfida decisiva.

Probabili formazioni Real Madrid Juve: quali saranno le scelte di Igor Tudor per gli ottavi del Mondiale per Club. Diverse novità in campo. Archiviata la pesante ma indolore sconfitta contro il Manchester City, la Juve di Igor Tudor si rituffa nel Mondiale per Club con un solo obiettivo: vincere e andare avanti. Per la prima, cruciale sfida a eliminazione diretta contro il Real Madrid, il tecnico croato abbandona il turnover e si affida ai suoi uomini migliori, con un occhio di riguardo per un reparto difensivo che necessita di certezze e di una scossa psicologica.

