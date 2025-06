Pro Loco progetti col segno ’più’ | Così valorizziamo il territorio

La Pro Loco di Codigoro si distingue come una delle realtà più dinamiche e floride della regione, con un impatto economico significativo e una passione autentica per valorizzare il territorio. Con un bilancio positivo di oltre 22mila euro, l’associazione continua a promuovere eventi e iniziative che rafforzano il senso di comunità e attraggono visitatori, contribuendo a rendere il nostro patrimonio locale sempre più vivo e riconoscibile. La Pro Loco è un vero motore di crescita e identità, e il suo impegno non si ferma qui...

Il presidente della Pro Loco Davide Nardini, affiancato dal segretario amministrativo Leonardo Trombini, ha presentato il bilancio dello scorso anno dell'associazione turistica codigorese, che si chiude con un utile di oltre 22mila euro a fronte di 442mila euro di ricavi e 420mila di costi. "La Pro Loco è una delle più grandi e con maggior movimento economico della regione – ha esordito il presidente –, sviluppa tutte le proprie attività nel territorio codigorese e conta di quattro convezioni". La gestione dello Iat, l'ufficio turistico di Pomposa, col Wwf per la gestione della Garzaia, con l'associazione Amici degli animali per il Cras e con la Nuova sportiva Codigorese, il basket e volley che svolgono attività sociali, rispettivamente per 200 ragazzi con calcio e 130 per gli altri due sport.

