Primo voto al Senato sul Big beautiful bill voluto da Trump | 51 sì e 49 contrari dopo ore di negoziati

È passata per un pelo, come era avvenuto alla Camera: 51 voti a favore e 49 contrari. Dopo una notte tumultuosa con il vicepresidente J.D. Vance al Campidoglio, pronto a entrare in campo per rompere un potenziale pareggio, scene di tensione in aula, ore di negoziati tra senatori. Il “Big beautiful bill ”, pacchetto che mira a prorogare i tagli fiscali varati da Donald Trump nel 2017 e mantenerne molte altre promesse elettorali, ha superato di misura al Senato Usa un passaggio procedurale chiave durante una drammatica sessione serale. Alla fine, due repubblicani – Thom Tillis della Carolina del Nord e Rand Paul del Kentucky – si sono opposti alla mozione di procedere, unendosi a tutti i democratici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it