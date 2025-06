Primati in palio È il quinto round | tante squadre già alla resa dei conti

Il quinto round del 73° Torneo della Montagna si fa infuocato, con 17 squadre ormai alla resa dei conti e primati in palio per tutti. Dopo un pareggio mozzafiato e un rigore sbagliato, il Castellarano cerca la svolta contro i temuti avversari del Cervarezza, determinati a non lasciare spazio alle sorprese. La lotta si accende: chi conquisterà il primo grande successo estivo? La risposta si svela sul campo.

Primati in palio e squadre all’ultima spiaggia. Quinto round del 73° Torneo della Montagna fra rivoluzioni e conferme fra le 17 squadre ormai alla resa dei conti. Reduce dall’incredibile pari col Felina fra legni colpiti e un rigore sbagliato, il Castellarano insegue la gara della svolta e il primo hurrà estivo nel girone B di ferro contro i big del Cervarezza che non può distrarsi. Nei locali rientra il puntero Scalzi, il guardiano Spurio sostituisce Cheli, confermatissimo il terzetto Capiluppi-Torelli-Bardeggia. Promette scintille la sfida fra i leader del Villa Minozzo, rilanciati da un tris di hurrà esterni, e il Felina ancora in corsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Primati in palio. È il quinto round: tante squadre già alla resa dei conti

