Prima che la polvere si depositi | presentato il libro di Santonocito

Prima che la polvere si depositi, un’opportunità unica di immergersi nel mondo di Carmelo Santonocito. Nello Spazio Closed di Leonida Edizioni a Catona, è stato presentato il suo nuovo libro, un viaggio tra storia, letteratura e linguistica condotto da uno studioso appassionato. L’evento, parte di una serie di incontri che anticipano la stagione culturale, promette di lasciare un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati.

Presentato a Catona, nello Spazio Closed di Leonida Edizioni, il libro "Prima che la polvere si depositi" di Carmelo Santonocito, professore e studioso che ha dedicato la vita alla ricerca storica, letteraria e linguistica. L’incontro si inserisce nel calendario di eventi che anticipano la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

'Prima che la polvere si depositi': a Catona la presentazione del libro di Santonocito

