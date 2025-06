Pride Sinistre anti Orban

Nel cuore di Budapest, due Pride si confrontano: uno che difende libertà e diritti civili con 200mila cittadini scesi in strada, e l’altro sostenuto dal governo di Viktor Orban, che tenta di soffocare queste voci con divieti e repressioni. Due visioni opposte del futuro ungherese, simbolo di un paese diviso tra progresso e conservatorismo. La battaglia per i diritti si gioca ancora una volta nelle piazze e nei cuori di tutti noi.

C’è il Pride delle libertà e i diritti civili al passo con la modernità rivendicati dai cittadini ungheresi, che hanno sfilato in quasi 200mila per le strade di Budapest. C’è il Pride del conservatorismo clerico-reazionario del governo di Viktor Orban, che ha vietato la manifestazione anche a scapito della richiesta di autorizzazione da parte della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e insiste ad accreditarsi come campione del tradizionalismo, ma dall’inizio dell’anno ormai è stato scavalcato nei sondaggi e continua nel declino. E c’è il Pride della classe politica europeista, che cerca di tenere alta la bandiera dei principî liberal, ecologisti, pacifisti, solidaristici invero sempre più minacciati dai conflitti geopolitici e lo spostamento a destra dell’elettorato e la governance europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pride Sinistre anti Orban

In questa notizia si parla di: pride - orban - sinistre - anti

Budapest Pride, i cartelli del corteo, da Orban truccato con rossetto a 'Ursula do your job' – Il video - A Budapest, il Gay Pride sfida il divieto del governo Orban, trasformando il corteo in un'affermazione di libertà e resistenza.

Hanno provato in tutti i modi a ostacolare il Pride ? a Budapest. Minacce, polizia schierata, poi la manifestazione che sfila proprio affianco ai nazi ungheresi per cercare l’incidente. E invece Orban, il miglior amico di Giorgia, ha visto sfilare persone d Vai su Facebook

Pride Sinistre anti Orban; L'Europa dei diritti in Ungheria, in migliaia al Pride vietato da Orban. Ultradestra blocca un ponte - Aggiornamento del 29 Giugno delle ore 03:35; Le minacce di Orbán gonfiano il Pride. Budapest senza paura.

Pride Sinistre anti Orban - C’è il Pride delle libertà e i diritti civili al passo con la modernità rivendicati dai cittadini ungheresi, che hanno sfilato in quasi 200mila per le strade di Budapest. Segnala quotidiano.net

A Budapest sfila il Pride contro Orban, sinistre europee nel corteo: si temono scontri con l’ultradestra - La sfilata del pride di Budapest attira gli occhi di tutta Europa: è un corteo anche contro il governo Orban, che l'ha dichiarato illegale ... Si legge su fanpage.it