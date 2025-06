Pride in Centro e Sudamerica | folla coloratissima in piazza

Il Pride in Centro e Sud America si riempie di energia, colore e passione, unendo migliaia di persone in una celebrazione vibrante di diversità e diritti. Da Città del Messico a Quito e Lima, le strade si trasformano in un arcobaleno vivente, simbolo di unità e resistenza. È un momento di forte riconoscimento e speranza, dimostrando che l’amore e l’uguaglianza non conoscono confini. L’onda di gioia e solidarietà continua a crescere, illuminando il continente.

Folle di persone in piazza per il Pride anche in Centro e Sud America. A Città del Messico in migliaia in corteo all’insegna dello slogan “Diversità senza frontiere, giustizia, resistenza e unità”. Una manifestazione coloratissima con persone di ogni estrazione sociale che hanno riempito le strade. Un’ondata arcobaleno ha attraversato anche le principali arterie della capitale dell’Ecuador, Quito, e della capitale del Perù, Lima. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride in Centro e Sudamerica: folla coloratissima in piazza

