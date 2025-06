Pride di Budapest è qui la festa Nonostante Orbán

Il Pride di Budapest si conferma come un vibrante inno alla libertà e ai diritti civili, sfidando con coraggio le ingiustizie rappresentate dal governo di Orbán. Con circa 200mila partecipanti, la manifestazione ha rinvigorito lo spirito di solidarietà e lotta per l’uguaglianza, dimostrando che la voce della comunità LGBTQ+ non si spegne di fronte alle sfide. La festa continua, perché i diritti sono un faro che illumina un futuro più inclusivo.

Uno schiaffo a Viktor Orbán nel nome dei diritti civili e del diritto d’assemblea. È quanto è andato in scena ieri pomeriggio per le strade di Budapest, dove circa 200mila . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Pride di Budapest, è qui la festa. Nonostante Orbán

In questa notizia si parla di: budapest - orbán - pride - festa

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

I duecentomila del Pride di Budapest sfidano Orban, secondo il Comune,hanno partecipato al Pride di Budapest nonostante il divieto imposto dal governo ungherese e le contro-manifestazioni dell'estrema destra. Vai su X

Una grande folla, arrivata da tutta Europa, ha animato a #Budapest la sfilata del #Pride, la manifestazione per i diritti della comunità #LGBTQ. Una... Vai su Facebook