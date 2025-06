Pride Budapest 2025 l’estrema destra occupa un ponte per bloccarlo ma il corteo lo aggira

a piedi, ma attraverso un traghetto, dimostrando come la determinazione e la solidarietà possano superare ogni ostacolo. La lotta per i diritti e l'inclusione si fa strada anche nei momenti più difficili, trasformando le sfide in occasioni di dialogo e crescita. In questo scenario complesso, il Pride Budapest 2025 si presenta come un simbolo di resistenza e speranza.

Il movimento politico ungherese Mi Hazánk Mozgalom, ‘La Nostra Patria’, tenta di bloccare il percorso del Pride Budapest 2025. Una ventina di manifestanti si sono piazzati sul Ponte della Libertà con le loro bandiere verdi per bloccare il passaggio della manifestazione Lgbt previsto per quel punto. La polizia ha fatto allora in modo di deviare i 200mila del corteo per evitare il contatto tra manifestanti facendo attraversare il Danubio non più dal Ponte della Libertà ma dal Ponte Elisabetta. Il corteo è proseguito pacificamente e proprio la marea umana che ha attraversato il Ponte Elisabetta vista della collina di fronte è stata l’immagine più d’impatto su mezzi di informazione e social. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride Budapest 2025, l’estrema destra occupa un ponte per bloccarlo ma il corteo lo aggira

