Pride a Budapest l'avvocata Cathy La Torre a Fanpage | L'Italia potrebbe essere domani l'Ungheria di oggi

In un contesto globale di sfide e diritti, Budapest ha segnato una svolta storica, dimostrando che la lotta per l’uguaglianza può superare barriere impensabili. Cathy La Torre, avvocata e attivista italiana, riflette sul valore di questa vittoria ungherese e si interroga sul futuro del nostro Paese. Potremo anche noi raggiungere un giorno questo traguardo? La risposta dipende da quanto siamo pronti a lottare per i nostri diritti.

"In Ungheria vietare il Pride è stato il limite oltre cui una parte dell'opinione pubblica ha detto basta", dice a Fanpage.it Cathy La Torre, avvocata e famosa attivista italiana, che ieri ha partecipato alla manifestazione di Budapest. "Questo è un fatto importante e significativo perché non era ancora mai avvenuto, nonostante Orban negli ultimi anni abbia fatto di tutto. Mi chiedo quale sarà il limite in Italia?”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pride - budapest - avvocata - cathy

Budapest Pride, Scalfarotto (Iv): "Questa è l'Unione Europea e qui i diritti si rispettano" – Il video - Benvenuti a Budapest, nel cuore dell'Europa, dove i diritti umani sono al centro di ogni discussione.

Pride a Budapest, l'avvocata Cathy La Torre a : L'Italia potrebbe essere domani l'Ungheria di oggi”; Cathy La Torre: «Non illudetevi, non è un referendum per il matrimonio egualitario»; A scuola d'amore per se stess* (e i propri capelli) con Cathy La Torre.

Pride a Budapest, l’avvocata Cathy La Torre a Fanpage: “L’Italia potrebbe essere domani l’Ungheria di oggi” - "In Ungheria vietare il Pride è stato il limite oltre cui una parte dell'opinione pubblica ha detto basta", dice a Fanpage ... Da fanpage.it

Pride, a Budapest in 200 mila per la sfida a Orbán su amore e diritti. Schlein: «Inquietante silenzio del nostro governo» - In Ungheria una legge prevede multe da 500 euro e fino a un anno di carcere per chi promuove manifestazioni ... Scrive msn.com