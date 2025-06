Prestiti con fumata nera | il Milan congeda Felix Walker e Sottil

I tre arrivati a gennaio a titolo temporaneo tornano tutti al mittente: nessuno ha davvero convinto il club rossonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prestiti con fumata nera: il Milan congeda Felix, Walker e Sottil

In questa notizia si parla di: prestiti - fumata - nera - milan

Fumata nera per Musah al Napoli: trattativa saltata! ?Il Monza ha trovato l'accordo per l'ingaggio di Kevin Zeroli dal Milan in prestito senza diritto di riscatto. @paolobasile332 @la_rossonera ? https://youtu.be/WsH6FooHpuo?si=1ZkEvwXBn831ig Vai su X

BENNACER TORNA AL MILAN! Ismael Bennacer non è più centrale nei piani di OM. Potrebbe quindi tornare al Milan, dove Tare e Allegri decideranno il suo futuro. Olympique Marsiglia è orientato a non attivare l'opzione di acquisto (12M); perché il suo stipen Vai su Facebook

Prestiti con fumata nera: il Milan congeda Felix, Walker e Sottil; Dani Olmo-Milan, l'obiettivo è prenderlo in prestito fino a giugno; Il Milan in prestito: la stampa francese dà 4 a Bennacer. Morata prepara il ritorno col nuovo look.

Prestiti con fumata nera: il Milan congeda Felix, Walker e Sottil - I tre arrivati a gennaio a titolo temporaneo tornano tutti al mittente: nessuno ha davvero convinto il club rossonero ... Come scrive gazzetta.it

Milan, fumata nera con il Chelsea per Mike Maignan: non c’è l'accordo - Domanda e offerta non combaciano tra le due società: per il Mondiale per club c'è tempo fino alle 20, ma al momento i contatti sono stati interrotti. Scrive sport.quotidiano.net