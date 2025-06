Premio Porta dei Leoni 2025 | galà solidale con Alessandro Preziosi e il live show Nero a metà Experience per sostenere l’AIL

Il Premio Porta dei Leoni 2025, giunto alla sua seconda edizione, si prepara a brillare ancora una volta sulla suggestiva cornice di Margherita di Savoia. Un evento che unisce arte, solidarietà e musica, sostenendo l’AIL con il coinvolgente live show Nero a Met224 Experience e la collaborazione con Alessandro Preziosi. Una serata indimenticabile dedicata a ricordare Katia Valerio Grimaldi e a fare del bene, lasciando un’impronta duratura nel cuore di tutti.

MARHERITA DI SAVOIA (BT) – Torna mercoledì 16 luglio 2025 il Premio Porta dei Leoni, evento artistico e solidale promosso dalla Fondazione Katia Valerio per onorare la memoria di Katia Valerio Grimaldi. La seconda edizione del galà, che si svolgerà nella splendida cornice sul mare de La Porta dei Leoni, sarà una serata di emozioni,

