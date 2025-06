Premio Nereo Rocco 2025 - La manifestazione della Settignanese Ranieri personaggio emergente Quanti riconoscimenti per i big

Al Museo del Calcio di Coverciano, si è celebrata la cerimonia dei Premi Nereo Rocco 2025, un’occasione imperdibile per riconoscere i protagonisti del calcio italiano. Tra riconoscimenti ai grandi e scoperte emergenti, spicca la brillante ascesa di Ranieri, talento della Settignanese, premiato come personaggio emergente. Un evento che celebra il passato, il presente e il futuro del calcio italiano, consolidando il suo ruolo di eccellenza e innovazione nello sport.

Al Museo del Calcio di Coverciano si è riunita la giuria per assegnare i prestigiosi premi nazionali Nereo Rocco 2025. Alla presenza di numerosi votanti (giornalisti, addetti ai lavori e rappresentanti dello sport e delle istituzioni) sono stati votati il capitano della Fiorentina Luca Ranieri (personaggio emergente); Giovanni Galli riceverà il premio alla carriera; il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori riconoscimento nazionale per lo sport; a Stefano De Grandis il premio per il giornalismo sportivo. Inoltre, per decisione del consiglio direttivo della Settignanese, guidato dal presidente Maurizio Romei, altri riconoscimenti sono stati assegnati a La compagnia dei Babbi Natale (premio Città di Firenze), alla Sestese Calcio Juniores Campione d'Italia (premio speciale Settignanese).