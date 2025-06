Premio Hemingway premiata la giornalista Cecilia Sala

Nel cuore del Premio Hemingway, Cecilia Sala ha condiviso il suo incredibile viaggio tra rischi e speranze. Dopo essere stata arrestata in Iran il 19 dicembre 2024 e liberata in soli 21 giorni, la giornalista ha raccontato con coraggio la sua esperienza, ricevendo il riconoscimento di “Testimone del nostro tempo”. Un momento di grande ispirazione che sottolinea l'importanza del giornalismo di verità e di libertà .

