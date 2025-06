Preghiera della sera del 29 Giugno 2025 | Veglia su di me in questa notte

Quando il calar del sole ci invita alla riflessione e alla pace, la preghiera serale diventa il nostro rifugio di serenità e speranza. Con umiltà e fede, ci rivolgiamo alla Santissima Trinità, chiedendo protezione e grazia per la notte che ci attende. È un momento di comunione con il divino, un'occasione per rinnovare il nostro cammino spirituale e affidare le nostre preoccupazioni al Signore. Vegli su di me in questa notte, e accompagnami sempre.

"Veglia su di me in questa notte". Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto.

