Prato Illegalità in cella

Prato si trova al centro di un inquietante caso di illegalità carceraria, culminato in un episodio eclatante a novembre scorso, quando palloni da calcio pieni di smartphone furono lanciati nel penitenziario. Da luglio 2024, l’istituto della Dogaia è sotto inchiesta: un maxi blitz investigativo ha svelato un complesso sistema di contrabbando e corruzione. La vicenda scuote le fondamenta del sistema penitenziario pratese, lasciando emergere domande sulla sicurezza e la legalità in carcere.

L’episodio più eclatante avvenne a novembre quando all’interno del carcere di Prato furono lanciati alcuni palloni da calcio: dentro c’erano dieci smartphone destinati ai detenuti. Ma da quasi un anno, per la precisione dal luglio 2024 la Dogaia, l’istituto penitenziario pratese è al centro di un’inchiesta della procura guidata da Luca Tescaroli che, ieri, ha ‘ribaltato’ il carcere con una maxi operazione con uomini del nucleo investigativo regionale di polizia penitenziaria, squadra mobile di Prato, carabinieri di Prato e guardia di finanza. All’interno del carcere hanno operato 263 agenti, fuori altri sessanta per fronteggiare il rischio di eventuali rivolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato "Illegalità in cella"

Aggredito in cella il killer delle escort di Prato e Montecatini, il parente di una vittima gli ha tirato olio bollente sul volto - In un inquietante episodio di vendetta e tensione, Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di due prostitute a Prato e Montecatini, è stato brutalmente aggredito in carcere con olio bollente da un parente di una vittima.

