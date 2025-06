Pozzuoli scende in piazza

Pozzuoli si mobilita e scende in piazza per chiedere giustizia e pace. Dopo l’ennesimo raid israeliano a Gaza, che ha causato oltre 60 vittime tra cui tanti bambini, le associazioni locali lanciano un appello alla solidarietà e all’unità. Lunedì 30 giugno alle ore 19, tutti in piazza dal lungomare Pertini per far sentire la voce dei cittadini flegrei e sostenere un messaggio di speranza. La vostra presenza può fare la differenza.

Ancora RAID ISRAELIANI a Gaza, la scorsa notte uccise più di 60 persone tra cui tanti bambini. Le associazioni: Collettivo Anthos, Diatrema, Altromodo Flegreo, Cittadinanza Attiva zona flegrea, Nuova Dicearchia invitano tutti i cittadini flegrei a scendere in piazza lunedì 30 giugno alle ore 19 con partenza dallo slargo del lungomare Pertini. Una manifestazione per la pace e la giustizia.

