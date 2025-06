Pozzolengo ubriaco tenta la fuga a un posto di blocco | agente spara alle gomme arrestato

A Pozzolengo, un giovane al volante, visibilmente sotto l’effetto dell’alcol, ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia locale, mettendo a rischio anche un agente. La fuga è terminata quando gli agenti hanno sparato alle gomme dell’auto, riuscendo così ad arrestarlo. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza e il rispetto delle leggi sulle strade italiane. Per scoprire cosa è successo davvero, continua a leggere.

Ignora l'alt della polizia e tenta la fuga. Un giovane automobilista è stato arrestato a Pozzolengo (Brescia) nella serata di ieri, sabato 28 giugno dopo aver ignorato un posto di blocco della polizia locale e quasi investito un agente. Il fatto è avvenuto intorno alle 21, quando una pattuglia stava effettuando normali controlli sul territorio. Alla guida di un'auto intestata al padre, il ragazzo – visibilmente ubriaco – invece di fermarsi all'alt, ha premuto sull'acceleratore tentando di eludere il controllo. Non era la prima volta: a suo carico risultava già un precedente per guida in stato di ebbrezza.