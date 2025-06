Potere al popolo | Riqualificazione di San Martino ovvero come dare il quartiere in pasto alla speculazione

Il dibattito sulla “riqualificazione” di via San Martino ha acceso i riflettori su un progetto che suscita opinioni contrastanti: da un lato, il desiderio di valorizzare il quartiere, dall’altro, il rischio di consegnarlo alla speculazione edilizia. Tra pedonalizzazioni e nuovi parcheggi, si cela una sfida cruciale: come conservare l’identità di San Martino senza sacrificarne l’anima? È fondamentale approfondire i progetti e difendere gli interessi dei cittadini.

In questi giorni è iniziata in consiglio comunale la discussione relativa alla “riqualificazione” di via San Martino. Non a caso il virgolettato, tra le proposte la pedonalizzazione della strada e la costruzione di un parcheggio adiacente al corso, nell’area dove attualmente si trova la palestra. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: riqualificazione - martino - potere - popolo

Decoro e riqualificazione di via San Martino passano per il nuovo Park: il rudere dell'ex caserma verrà abbattuto - Il decoro e la riqualificazione di via San Martino passano attraverso la creazione di un nuovo park e l'abbattimento dell'ex caserma.

"Riqualificazione di San Martino", ovvero come dare il quartiere in pasto alla speculazione. In questi giorni è iniziata in consiglio comunale la discussione relativa alla “riqualificazione” di via San Martino. Non a caso il virgolettato, tra le proposte la pedonalizza Vai su Facebook

De Cristofaro (Avs): Potere al Popolo infiltrata? "Governo vuol rendere Italia come Ungheria" - (Agenzia Vista) "Siamo dinanzi a una vera e propria torsione antidemocratica. Segnala msn.com

Piazza del Popolo, due milioni e mezzo per riqualificarla - Il Gazzettino - Sempre il piano prevede anche la riqualificazione della viabilità limitrofa, con la sistemazione dei marciapiedi lungo viale Marconi e via Matteotti prospicienti piazza del Popolo compreso il ... Secondo ilgazzettino.it