In un mondo in costante mutamento, la cultura e i libri si ergono come armi di resistenza contro le ingiustizie e le guerre. La prima giornata del Politicamp, organizzata da Possibile a Reggio Emilia, ha acceso i riflettori su temi cruciali come cittadinanza, giustizia sociale e ambientale, sottolineando l’urgenza di un cambiamento. È il momento di unirsi per trasformare lo status quo e costruire un futuro più giusto e sostenibile.

"Lo status quo non è più sostenibile: uniamo chi vuole cambiare questo governo e questo sistema". È il messaggio della prima giornata del Politicamp, la due giorni organizzata da Possibile al Chiostro della Ghiara a Reggio Emilia, che terminerà oggi. "Nella prima giornata – dichiara Francesca Druetti, segretaria nazionale di Possibile – abbiamo parlato di cittadinanza, di giustizia sociale e ambientale, del genocidio in Palestina, di maternità . Abbiamo lanciato una campagna, che caratterizzerà il nostro partito nei prossimi mesi, contro l’ oligarchia e lo strapotere dei ricchi. C’è un capitalismo tossico ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Possibile, la cultura contro le guerre: "I libri sono la nostra resistenza"

