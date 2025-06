Pontremoli rubano il cagnolino a una bambina il paese si mobilita sui social e i ladri lo restituiscono

Una storia di speranza e solidarietà che ha commosso Pontremoli: dopo una settimana di ricerche e mobilitazione sui social, i ladri hanno restituito Milo, il dolce barboncino di due mesi e mezzo, alla sua piccola padroncina di otto anni. Un gesto che dimostra come l’unione possa superare ogni difficoltà, riaccendendo la fiducia nel cuore della comunità locale, pronta a difendere i propri amici a quattro zampe e a sostenersi nei momenti di bisogno.

Il barboncino era stato rapito una settimana fa ed erano partite le ricerche. L'animale è stato lasciato nella zona industriale del paese tra Liguria e Toscana Il barboncino di due mesi e mezzo rubato a Previdè di Pontremoli, Milo, ha potuto riabbracciare la sua padroncina di otto anni. La st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pontremoli, rubano il cagnolino a una bambina, il paese si mobilita sui social e i ladri lo restituiscono

