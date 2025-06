Pontremoli il barboncino rapito torna a casa e riabbraccia la padrona di 8 anni | Foto

A Pontremoli, la gioia torna a splendere: il barboncino rapito è stato finalmente liberato e ha fatto ritorno tra le braccia della sua piccola padrona di 8 anni. La scena di questa riunione emozionante, immortalata in una foto commovente, testimonia il potere della speranza e dell’amore familiare. Un lieto fine che scalda il cuore di tutta la comunità, dimostrando che il coraggio e la solidarietà possono tutto.

I ladri hanno liberato il barboncino rapito che è tornato a casa per la felicità della bambina disperata per la perdita. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Pontremoli, il barboncino rapito torna a casa e riabbraccia la padrona di 8 anni | Foto

In questa notizia si parla di: barboncino - rapito - casa - pontremoli

Dopo cinque interminabili giorni, Milo, il barboncino di due mesi e mezzo rubato a Previdè di Pontremoli, ieri a mezzogiorno ha potuto riabbracciare la sua padroncina di otto anni Vai su Facebook

Lieto fine per Milo il cane rapito da casa: dopo 5 giorni riabbraccia la sua piccola proprietaria; Pontremoli, il barboncino rapito torna a casa e riabbraccia la padrona di 8 anni; Furto-choc, entrano in casa per rubare e rapiscono il cane.

Pontremoli, il barboncino rapito torna a casa e riabbraccia la padrona di 8 anni - I ladri hanno liberato il barboncino rapito che è tornato a casa per la felicità della padrona di 8 anni Pontremoli – Dopo cinque interminabili giorni, Milo, il barboncino di due mesi e mezzo rubato a ... Secondo ilsecoloxix.it

Milo torna a casa: ritrovato il cucciolo rapito a Pontremoli - È finita con un lieto fine la vicenda del rapimento di Milo, un cucciolo di barboncino toy sottratto giorni fa dal giardino di una casa a Pontremoli. Segnala gonews.it