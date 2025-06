Pompieri lasciati senza cibo | Valutiamo lo sciopero

La dedizione dei vigili del fuoco è messa a dura prova: oltre alla cronica carenza di personale, ora sono lasciati senza il pasto obbligatorio previsto per affrontare turni interminabili. Una situazione ormai insostenibile che rischia di compromettere la sicurezza di tutti. La domanda sorge spontanea: come si può garantire un soccorso efficiente senza le risorse di base? È tempo di valutare seriamente uno sciopero per far sentire la loro voce e ripristinare i diritti fondamentali.

Non bastavano "la carenza di personale che pregiudica il soccorso" e "i richiami del personale libero dal servizio o che viene trattenuto per far fronte alla cronica carenza di personale". No: ai vigili del fuoco, adesso "non viene nemmeno fornito il pasto obbligatorio, previsto contrattualmente, da consumare in sede durante i turni di servizio, di 12 ore continuative: dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8, per garantire il soccorso H24". La denuncia arriva dall'Unione sindacale di base dei vigili del fuoco di Lucca, che hanno dichiarato lo stato di agitazione per il mancato rispetto di quanto previsto dal contratto.

