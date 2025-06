Polo istituzionale 28mila firme per difendere il bosco

Una mobilitazione senza precedenti ha raccolto oltre 28mila firme per proteggere il bosco di Monza, minacciato dai piani di costruzione di uno studentato universitario. Il Coordinamento dei comitati e associazioni cittadini si batte da mesi affinché questo prezioso patrimonio naturale venga salvaguardato, mentre le autorità insistono sulla sua natura non boschiva. La partita è aperta: difendere il verde significa tutelare il nostro futuro.

La petizione online contro il taglio del bosco di 25mila metri quadrati al Polo istituzionale a Monza ha superato le 28mila firme. Il Coordinamento dei comitati e associazioni cittadini (18 gruppi), con il supporto di un agronomo, chiede da mesi che il bosco non sia abbattuto per costruire lo studentato universitario, mentre l’assessore al Governo del territorio Marco Lamperti ha risposto piĂą volte che non si tratta di un bosco, ma di vegetazione infestante cresciuta nell’abbandono. Ora Legambiente passa al contrattacco. Con una lettera a Regione Lombardia, Soprintendente della Provincia di Monza e Brianza, Agenzia del Demanio e sindaco di Monza ha richiesto che sia individuata e delimitata l’area boschiva e che sia inserita nella cartografia forestale regionale e nel Piano d’indirizzo forestale Alta Pianura, in corso di formazione e approvazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Polo istituzionale, 28mila firme per difendere il bosco

