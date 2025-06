Polo della Qualità Guglielmo Aprile | Così finì il sogno di un Sud diverso

Guglielmo Aprile ha trasformato un sogno in realtà, dando vita al Polo della Qualità di Marcianise: un progetto che ha rappresentato una svolta storica per il Mezzogiorno. Inaugurato dal presidente Giorgio Napolitano, questo centro ha incarnato la sfida di valorizzare l’artigianato locale e promuovere un Sud diverso, più competitivo e riconosciuto a livello internazionale. E così, il suo esempio continua a ispirare nuove speranze e ambizioni per il patrimonio imprenditoriale italiano.

Il nome di Guglielmo Aprile resterà per sempre legato al Polo della Qualità di Marcianise, uno dei progetti imprenditoriali più ambiziosi partoriti dal Mezzogiorno nei primi anni 2000. Inaugurato dal presidente Giorgio Napolitano, quel centro si fondava su una scommessa temeraria per la Campania e il Mezzogiorno, per non dire eroica in una città come la Napoli dell'epoca: mettere in rete i nomi noti e poco noti di un artigianato di grande qualità ma poco propenso al gioco di squadra. Presidente Aprile, come nacque quell'impresa? E perché finì come finì? Partiamo dal principio. In origine c'è la mia esperienza di piccolo imprenditore nel settore orafo e nel sindacato: esperienza che mi porta a diventare presidente della Associazione orafa napoletana e successivamente a costituire la Federazione degli orafi campani, un organismo che si batte per la crescita del comparto e, in particolare, per la riqualificazione del Borgo orefici.