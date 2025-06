Polemica sull’India che rifiuta l’aiuto delle Nazioni Unite per le indagini sull’aereo caduto

L'India si distingue ancora una volta per le sue scelte controverse, rifiutando l'intervento delle Nazioni Unite nelle indagini sull'incidente aereo Air India. Questa decisione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla disponibilitĂ delle autoritĂ di fare chiarezza su quanto accaduto quel tragico 12 giugno. La tensione tra richieste internazionali e interessi nazionali si fa sempre piĂą palpabile, alimentando un dibattito acceso sui limiti della sovranitĂ e sulla ricerca della veritĂ .

L'India non permetterĂ a un investigatore delle Nazioni Unite di partecipare all'inchiesta sull' aereo Air India precipitato il 12 giugno. Lo rivela Reuters, citando due fonti di alto livello a conoscenza della questione. Una decisione che alimenta ancora di piĂą le critiche rivolte alle autoritĂ indiane ritenute "colpevoli" di aver atteso troppo tempo prima di scaricare i dati dalle scatole nere del volo, cruciali per comprendere cosa sia accaduto, e sospettate di averle mandate negli Stati Uniti per essere analizzate. L'iniziativa dell'Onu risale a inizio settimana, quando l 'agenzia delle Nazioni Unite per l'aviazione (Icao) ha deciso di offrire all'India uno dei suoi investigatori in qualitĂ di osservatore per fornire assistenza nell'indagine, portata avanti dall'Aircraft Accident Investigation Bureau (Aaib) dell'India.