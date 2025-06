Pogba scoppia a piangere dopo la firma con il Monaco non riesce a trattenersi | Grazie per la fiducia

Un momento di forte emozione ha segnato la firma di Paul Pogba con il Monaco: le lacrime di gioia e gratitudine del centrocampista francese, visibilmente commosso, sono un simbolo di quanto questa nuova avventura rappresenti per lui. Dopo aver espresso la sua gratitudine per la fiducia ricevuta, Pogba si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante svolta.

Paul Pogba scoppia a piangere dopo la firma del contratto con il Monaco, non riesce a trattenersi: "Grazie per la fiducia". Il centrocampista francese ha firmato un contratto biennale con il club monegasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pogba scoppia in lacrime! VIDEO virale, l’ex Juventus ha reagito così al momento della firma con il Monaco - Il ritorno di Paul Pogba in Ligue 1 ha fatto emozionare i tifosi di tutto il mondo: il video virale delle sue lacrime alla firma con il Monaco ha catturato il cuore di molti.

#Pogba firma con il Monaco e scoppia a piangere per l'uscita dal tunnel. “Credevo di essere in guerra contro l’antidoping, non contro la #Juventus, che non mi ha sostenuto", ha detto il francese, che si rifiutò di ridursi l'ingaggio da 10 milioni. Il proverbiale "stile Vai su X

GUAI A DIRE NO Pogba firma con il Monaco e scoppia a piangere per l'uscita dal tunnel. Torna a giocare un ragazzo massacrato umanamente dalla Juventus per aver rifiutato di ridursi l'ingaggio da 10 milioni contrattualizzato al tramonto del delirio di onnipot Vai su Facebook

