Pogba Monaco il suo preparatore atletico ammette | Può tornare a essere un giocatore di alto livello al 100% Parole che sanno di rimpianto per la Juve?

Paul Pogba, al centro di discussioni e rimpianti, potrebbe risplendere ancora come un tempo. Il suo preparatore atletico, Roger Caibe Rodriguez, afferma con convinzione che il francese ha tutte le qualità per tornare ad essere un giocatore di altissimo livello. La sua esperienza, talento e determinazione sono ancora intatte, e il Monaco rappresenta l'ambiente ideale per riaccendere quella scintilla. Le parole del preparatore alimentano la speranza di rivedere Pogba protagonista, lasciando aperta la possibilità di un ritorno ai vertici del calcio mondiale.

Pogba Monaco, il francese può tornare a essere un giocatore determinate: le parole del preparatore personale dell’ex centrocampista bianconero. Roger Caibe Rodriguez è sicuro: Paul Pogba può tornare a essere un giocatore determinante ad alti livelli. Di seguito rendiamo note le parole del preparatore atletico dell’ex centrocampista della Juventus, diventato ufficialmente un giocatore del Monaco. POGBA – « Era un po’ ‘arrugginito’ quando è arrivato da me, ma pieno di entusiasmo, impaziente di dimostrare al mondo intero che è tornato, e con uno stato d’animo. il suo stato d’animo, dopo tutto quello che ha vissuto, davvero, non ho mai visto nulla del genere in tutta la mia vita ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba Monaco, il suo preparatore atletico ammette: «Può tornare a essere un giocatore di alto livello al 100%». Parole che sanno di rimpianto per la Juve?

