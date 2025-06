Pogba il personal trainer | Quando rivedremo il Pogba che era? A Miami siamo ripartiti da zero

Il ritorno di Paul Pogba al centro del campo è emozionante e ricco di attese. Dopo mesi di riabilitazione e sacrifici, il centrocampista francese si prepara a rivedere il Pogba che tutti ricordiamo, pronto a dimostrare il suo talento con la maglia del Monaco. Il suo personal trainer di Miami, Roger Caibe Rodriguez, ha condiviso le sue previsioni sul percorso di reinserimento: quando potremo aspettarci di rivedere il Pogba delle grandi occasioni? La risposta tra poco.

Paul Pogba ha firmato fino al 2027 con il Monaco. Il suo personal trailer di Miami che lo ha seguito nei nove mesi di squalifica, Roger Caibe Rodriguez, ha parlato delle condizioni fisiche del centrocampista. «Quanto tempo ci vorrà per rivedere il Pogba che era? È difficile da prevedere. La stagione non è ancora iniziata (il Monaco comincerà sabato). Lavorerà, si metterà alla prova sulle partite pre-campionato. Io stimo che, una volta cominciato il campionato, avrà solo bisogno di un paio di settimane. Non ci sarà niente di facile ma ha lavorato molto e non ho dubbi che darà tutto per farlo accadere». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it