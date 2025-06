Poetika 2025 | letture poetiche e musica dal vivo

Preparati a vivere un’estate all’insegna della poesia e della musica dal vivo con Poetika 2025, l’evento che anima il parco Marco Biagi di Pianoro. Quattro serate nel cuore dell’autunno, dedicate alle voci più autentiche del Sud del Mondo, tra versi indimenticabili e melodie coinvolgenti. Un’occasione unica per immergersi in mondi lontani e scoprire come le parole possano unire culture diverse: non mancare!

Corazon Latino. Nel fresco dell'accogliente parco Marco Biagi, antistante la biblioteca di Pianoro, 4 serate dedicate ai versi, ai ritmi e alle immagini del Sud del Mondo. Versi: Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges, Eunice Odio, Julio Cortázar, Idea Vilariño, Alejandro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Le poesie che ho vissuto tacendo sul tuo corpo Sabato 7 giugno 2025, ore 19.00 Un appuntamento speciale a Palazzo Merulana : una serata di letture poetiche a cura de La Setta dei Poeti Estinti, tra arte, emozioni e parole sussurrate. Un intreccio em Vai su Facebook

