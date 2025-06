Più sicurezza nella movida grazie ai proventi delle multe | 85mila euro per prolungare i servizi della polizia locale

Grazie ai proventi delle multe, per un totale di 85mila euro, l’amministrazione comunale ha deciso di prolungare i servizi della Polizia Locale, garantendo così una movida più sicura e tranquilla nel centro storico e lungo la zona costiera. Obiettivo? Rendere le strade più vivibili e sicure per tutti, promuovendo un ambiente sereno senza rinunciare alla vitalità notturna. Un passo avanti verso una città più sicura e accogliente.

?Movida più tranquilla per le strade del centro storico e lungo la zona costiera, almeno nelle intenzioni dell?amministrazione comunale, con l'impiego degli agenti della Polizia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Più sicurezza nella movida grazie ai proventi delle multe: 85mila euro per prolungare i servizi della polizia locale

In questa notizia si parla di: movida - polizia - sicurezza - grazie

Movida, più controlli: Polizia Locale in servizio fino a mezzanotte - L'estate a Codogno si accende di musica e divertimento, ma anche di attenzione e sicurezza. La movida diventa ancora più vivace grazie ai controlli intensificati della Polizia Locale, affiancata da volontari e Guardia Ecologica Comunale.

Al via l'estate, problema sicurezza in città? Christian Curro (segretario ASGRI Fvg) Alessio Edoardo (Fsp Polizia) Stefano Rebek (Opinionista) Conduce... Vai su Facebook

Street tutor in azione da sabato per la sicurezza nei luoghi della movida reggiana; Piano per la movida estiva: più municipale in strada, steward nelle piazze e volontari nei giardini; Occhio vigile in strada e nella movida: pochi agenti, ma torna il “Progetto Sicurezza”.

Estate: Polizia intensifica controlli su strade e movida - state con noi", la campagna di sicurezza stradale itinerante della Polizia di Stato per l' estate 2025. Segnala ansa.it

Movida, spiagge e sicurezza sulle strade: scatta il piano estate nei comuni della costa - Vertice in prefettura con i sindaci delle località rivierasche della provincia di Latina. Da latinatoday.it