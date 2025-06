Più edicole più cultura Una mozione in Regione

In un momento in cui la cultura e l’informazione devono essere accessibili a tutti, anche nelle aree più periferiche, la Regione Toscana si distingue ancora una volta. Dopo il successo della proposta sugli incentivi alle edicole dislocate nei territori più svantaggiati, il capogruppo di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ha presentato una mozione approvata all’unanimità. Questo risultato rappresenta un passo importante verso un sistema più equo e inclusivo, rafforzando l’impegno per diffondere cultura e informazione in ogni angolo della regione.

Sulla scia del grande interesse suscitato nei mesi scorsi dalla proposta sugli incentivi alle edicole nelle zone disagiate o comunque distanti dai centri in Toscana, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Vittorio Fantozzi ha presentato una mozione che è stata votata all’unanimità dall’assemblea, con l’accoglimento di un emendamento da parte dei consiglieri di maggioranza che arricchisce ulteriormente la ratio del provvedimento, conferma della bontà del provvedimento presentato in occasione della discussione su Toscana Diffusa. Alla base di questo voto unanime, alcuni numeri inequivocabili, citati nella mozione: nel 2024 è calata di 12 milioni la spesa per libri, con vendite giù dell’ 1,1%, mentre sul fronte delle edicole i numeri degli ultimi 4 anni sono drammatici, con 2700 rivendite chiuse, delle quali 222 in Toscana, con prevalenza nelle zone disagiate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Più edicole, più cultura. Una mozione in Regione

