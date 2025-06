Più di tre chili di droga all' ex manifattura Tabacchi di Torino | arrestati due spacciatori | Video

Poche settimane dopo lo sgombero dell’ex manifattura Tabacchi di Torino, la polizia scopre un deposito di droga sorprendete nelle zone dismesse di corso Regio Parco. In un blitz mirato, sono stati sequestrati 3 chili di sostanze illecite, tra cui cocaina e hashish, e arrestati due spacciatori responsabili di questa rete illegale. La vicenda solleva ancora una volta il velo sull’oscura presenza del crimine nelle aree abbandonate della città, evidenziando l’importanza di un’azione continua e decisa delle forze dell’ordine.

A poche settimane dallo sgombero, gli agenti della polizia hanno scoperto un deposito di droga nei locali dismessi dell’ex manifattura Tabacchi di Torino, in corso Regio Parco. Nei giorni scorsi, qui, hanno trovato 90 grammi di cocaina camuffati in un sacchetto di riso e un chilo di hashish. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: droga - manifattura - tabacchi - torino

Droga nascosta nel riso e nel vino, scoperti 3 chili di hashish e cocaina nella ex manifattura di Torino - Una scoperta shock scuote Torino: nel cuore della ex manifattura, poliziotti trovano 3 chili di hashish e cocaina nascosta tra il riso e il vino, portando all’arresto di due marocchini.

Operazione della Polizia di Stato nei pressi di via Bologna e nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi. Decisivo l’intervento dell’unità cinofila. Vai su Facebook

Droga nascosta nel riso e nel vino, scoperti 3 chili di hashish e cocaina nella ex manifattura di Torino; Nascondevano la droga alla ex manifattura tabacchi: due arresti; Droga sotto i fazzoletti, due arresti nell’ex Manifattura Tabacchi.

Più di tre chili di droga all'ex manifattura Tabacchi di Torino: arrestati due spacciatori | Video - A poche settimane dallo sgombero, gli agenti della polizia hanno scoperto un deposito di droga nei locali dismessi dell’ex manifattura Tabacchi di Torino, in corso Regio Parco. Come scrive torinotoday.it

Torino, arrestati due marocchini con oltre 3 kg di droga nascosta in ex Manifattura Tabacchi - Due marocchini arrestati a Torino con oltre 3 kg di droga tra cocaina e hashish, nascosta in un sacchetto di riso e un brick di vino nell’ex Manifattura Tabacchi ... Si legge su lamilano.it