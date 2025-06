pistoia abetone ci siamo 50 km di sogni e fatica

Sei pronto ad affrontare la sfida? Questa mattina prende il via la quarantottesima edizione della Pistoia – Abetone, un'avventura incredibile di 50 km tra sogni e fatica. Con 1500 partecipanti provenienti da tutto il mondo, questa corsa è molto più di una semplice gara: è un viaggio di passione, resistenza e scoperta. La partenza...

L’attesa è finita: stamani prenderà il via la quarantottesima edizione della " Pistoia – Abetone ", che vede al via circa 1500 partecipanti provenienti da tutta Italia (oltre che da Spagna, Austria, Germania, Francia, Ungheria, Albania, Romania, Regno Unito, Moldavia, Malta, Svizzera, Cuba, Uruguay, Peru’, Venezuela, Kenia, Repubblica Popolare Cinese, Filippine e Giappone). Una "passeggiata" di 50 chilometri (31 dei quali in salita) passando dai 65 metri sul livello del mare di Pistoia ai 1388 di Abetone. Che al di là dell’aspetto agonistico, rappresenta un assist per il territorio anche in chiave turistica, come testimonia la provenienza eterogenea (ventuno le nazioni rappresentate) dei maratoneti. 🔗 Leggi su Lanazione.it