Pistoia-Abetone 2025 foto e vincitori della 48esima edizione

Il sole splende sulla 48ª Pistoia-Abetone Ultramarathon, un'edizione memorabile che ha visto tanti coraggiosi atleti sfidare il caldo per conquistare il traguardo al centro dell’Abetone. Tra emozioni, panorami mozzafiato e un’atmosfera di pura determinazione, questa gara ha regalato momenti indimenticabili. Scopri le foto più suggestive e i vincitori di questa straordinaria sfida, simbolo di resistenza e passione.

Pistoia, 29 giugno 2025 – Una 48ª edizione Pistoia-Abetone Ultramarathon, quella di domenica 29 giugno, all’insegna del caldo, ma che non ha fermato i tanti atleti al via. Come un lungo viaggio, per raggiungere il traguardo posto al centro dell’Abetone, in una cornice unica fra sensazioni, profumi e panorami che il percorso dona e lascia come ricordo ad ogni atleta, che accetta questa sfida con sé stessi e con la mitica montagna pistoiese. Pistoia-Abetone, le foto Due vittorie targate “Romagna” in questa edizione 2025: Matteo Lucchese vince per la quarta volta (precedenti: 2015, 2016 e 2019) ritrovando salute e condizione di forma che mancavano da alcuni anni; Daniela Valgimigli era invece alla seconda partecipazione alla Pistoia-Abetone e si è aggiudicata la vittoria dopo aver raggiunto e distanziato negli ultimi 15 chilometri Ilaria Bergaglio, dando luogo a una sorta di rivincita rispetto alla 100 km del Passatore di un mese fa, finita a posizioni inverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia-Abetone 2025, foto e vincitori della 48esima edizione

