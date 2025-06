Piscine da kolossal | come nasce la magia del cinema a Malta

Scopri come le piscine da kolossal e le magie del cinema hanno dato vita a un mondo di avventure senza confini. Questi ambienti spettacolari sono il cuore delle sequenze più iconiche delle grandi produzioni, creando un’atmosfera unica che trasporta gli spettatori in mondi fantastici e inesplorati. Dalla nascita degli effetti speciali alle scenografie mozzafiato, ogni dettaglio contribuisce a rendere il cinema un’esperienza immersiva. E ora, preparatevi a tornare su Isla Nublar, dove la magia continua a sorprenderti.

Alcuni anni dopo l’inizio della convivenza instauratasi sulla Terra tra uomini e dinosauri, come raccontato in Jurassic World: il dominio, la saga di Jurassic Park, iniziata nel 1993, è pronta a tornare con un nuovo inizio. In Jurassic World: la rinascita, dal 2 luglio al cinema, una nuova spedizione torna a Isla Nublar, l’isola dove la clonazione degli animali preistorici è iniziata, nel tentativo di ricavare il Dna dai tre esemplari più giganteschi e pericolosi ancora in vita per sviluppare un farmaco utile all’umanità . Se pensate di avere visto già tutto preparatevi a rimanere sbalorditi perché il nuovo capitolo, diretto da Gareth Edwards e interpretato da Scarlett Johansson, Rupert Friend e Mahershala Ali, proporrà qualcosa di inedito. 🔗 Leggi su Panorama.it