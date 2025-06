Pisa Il Palio del Gioco del Ponte va a Mezzogiorno | vittoria nella bella

Il Palio del Gioco del Ponte torna a sorridere a Mezzogiorno, che con vittoria nella bella si aggiudica nuovamente il prestigioso vessillo. Dopo il trionfo dello scorso anno, la squadra dimostra grinta e determinazione, riportando il successo sulla sponda australe dell’Arno. È un risultato storico: solo nel 1986-1990 Mezzogiorno aveva raggiunto questa impresa per cinque anni consecutivi. La sfida decisiva tra le...

Come l'anno scorso, Mezzogiorno conquista il Palio del Gioco del Ponte, imponendosi nella sfida decisiva contro Tramontana e riportando il vessillo sulla sponda australe dell'Arno. Un risultato storico: non accadeva dal 1990 che Mezzogiorno vincesse per due anni consecutivi. Allora, tra il 1986 e il 1990, era riuscita nell'impresa per ben cinque anni di fila. A decretare il successo è stata ancora una volta la "bella", lo scontro finale tra le Nazionali delle due Parti, che ha chiuso la serata con un combattimento estenuante di 22 minuti e 26 secondi, iniziato alle 23:10. Mezzogiorno ha avuto la meglio al termine di un testa a testa accesissimo, in cui ha ribaltato un iniziale svantaggio di 3 a 1 nei primi quattro combattimenti.