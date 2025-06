Pirandelliana 2025 – XXIX edizione dall’1 luglio

La Pirandelliana 2025, alla sua XXIX edizione, promette un viaggio affascinante tra le sfumature dell'animo umano e le illusioni della vita. Dal 1° luglio, il festival esplora temi universali come la verità inafferrabile, l’amore impossibile, la solitudine e la follia, rivelando le maschere che indossiamo e le verità nascoste sotto la superficie. Un’occasione unica per scoprire come Pirandello continui a riflettere sulla nostra complessa realtà .

Il tema della verità inafferrabile e la ricerca di ciò che ciascuno è veramente e di ciò che invece appare nel gioco illusorio della vita ne Il giuoco delle parti; l'impossibilità dell'amore, la solitudine e l'affetto filiale, la violenza subita e la rinascita salvifica in Tutto per bene; la pazzia come faccia della verità inconfessabile e lo smascheramento della finzione sociale ne Il berretto a sonagli.

