Piper finisce lungo nell’atterraggio a Scarlino | feriti pilota e passeggera

Un pomeriggio di paura a Scarlino, quando un aereo Piper durante l’atterraggio si è schiantato lungo una pista di erba di 700 metri, probabilmente a causa del vento in coda. Il pilota di 57 anni e la passeggera di 54 sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo. La dinamica dell’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza e le condizioni atmosferiche. Ma cosa è successo realmente?

SCARLINO – Paura nel pomeriggio di oggi (29 giugno) a Scarlino all’aviosuperficie. Un aereo piper è finito lungo in una pista di erba di circa 700 metri nella manovra di atterraggio, forse a causa del forte vento in coda. Il pilota, un uomo di 57 anni, e la passeggera, una donna di 54 anni, sono stati soccorsi da vigili del fuoco e 118 e sono stati portati in codice giallo con l’ambulanza della Croce Rossa Italiana all’ospedale Misericordia di Grosseto. Il velivolo proveniva dalla Svizzera ed è rimasto danneggiato. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

