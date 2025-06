Pioggia di soldi per la Juventus al Mondiale per club | già incassati 28 milioni di euro

La Juventus si conferma protagonista anche sul palcoscenico internazionale, non solo per le prestazioni in campo ma anche per i profitti record. Con un incasso di circa 28 milioni di euro già maturati, i bianconeri dimostrano come il successo economico possa andare di pari passo con quello sportivo, aprendo nuove prospettive per il futuro. E il meglio deve ancora venire, perché questa pioggia di soldi potrebbe solo aumentare con le prossime sfide.

La Juventus chiude la fase a gironi del nuovo Mondiale per Club con un bilancio più che positivo, almeno sotto il profilo economico. I bianconeri hanno già incassato circa 28 milioni di euro grazie al percorso fin qui compiuto nella competizione statunitense, la più ricca di sempre, con un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

